Политолог предложил запретить людям с двойным гражданством в России быть доверенными лицами на выборах

В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить обладателям двойного гражданства в России быть доверенными лицами во время выборов. Соответствующий документ он направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Политолог отметил, что в последние годы в России принимаются меры по минимизации иностранного влияния на внутренние дела страны, пишет RT.

При этом законодательство не ограничивает обладателей двойного гражданства в праве выступать в качестве представителей кандидатов или избирателей на выборах разных уровней, а также принимать активное участие в предвыборной агитации, передает ОТР.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений», — говорится в тексте обращения.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности принимать на службу россиян с гражданством другой страны. При этом он отметил, что эта норма коснется только определенной категории населения, к примеру, лиц, которые до сих пор формально имеют гражданство Украины, пишет ФАН.