Глава Минюста Украины взял на работу женщину, отбывающую пожизненное заключение

Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осуждённую Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение.

- Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны, - написал он в своем Facebook.

Чиновник не уточнил, чем именно занимается осужденная в министерстве, и за что отбывает наказание.

Денис Малюська отметил, что работать нужно всем работоспособным, а вот «сидеть на шее у государства крайне нежелательно». Но в случае с осужденными это не только и не столько заработок, а, в первую очередь, ресоциализация. Возвращение их к нормальной жизни - это главная цель, на которую тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков.

Ранее кабмин Украины одобрил проект об альтернативных видах наказаний. Он должен расширить круг людей, которых могут приговорить к общественным работам и к которым могут применить освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.