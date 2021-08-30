Евросоюз намерен запретить свободный въезд для граждан США

Пока что ЕС разрешает американцам путешествовать по Европе без ограничений. Фото: REUTERS

Необязательные поездки в Евросоюз из США могут запретить, чтобы избежать распространения коронавируса. С такой инициативой выступил Европейский союз в связи с тем, что Вашингтон тоже сохраняет запрет на европейские поездки в США без крайней необходимости.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, европейские чиновники рассматривали этот шаг на протяжении большей части августа, так как средний уровень заражений в США сейчас выше, чем в ЕС. Окончательное решение по вопросу поездок должно быть принято сегодня, 30 августа.

Пока же ЕС разрешает американцам путешествовать по Европе без ограничений. Это обусловлено стремлением Евросоюза восстановить отношения с США после ухода в отставку президента Дональда Трампа и прихода к власти Джо Байдена.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз выдвигает особые требования к въезду на свою территорию, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Например, украинские и турецкие сертификаты о защите от COVID-19 только недавно признали соответствующими европейским стандартам.