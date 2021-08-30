Российский посол в Кабуле рассказал об эвакуации россиян из Афганистана

Посол РФ рассказал, как вывозили россиян из Афганистана Фото: REUTERS

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, как проходила эвакуация россиян из Афганистана. Он отметил, что из-за дезорганизации аэропорта пришлось спланировать большую операцию.

«У нас была большая операция по вывозу российских граждан: несколько сотен человек, аэропорт дезорганизован», — цитирует посла RT.

По его словам, чтобы вывезти россиян их пришлось доставлять на автобусах прямо к трапам, поскольку выпускать людей на территорию аэропорта было небезопасно.

«Нам нужна была помощь талибов*, ведь фактическая местная власть здесь — это только талибы», — добавил Федоров.

При этом политик подчеркнул, что в результате, все стороны сдержали свои обещания и выполнили договоренности, благодаря чему операция по эвакуации прошла благополучно, передает телеканал «360».

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.