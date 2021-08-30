«Дачную амнистию» по инициативе «Единой России» продлили до 2031 года

"Дачной амнистией" уже воспользовались более 14 миллионов россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Дачную амнистию» продлят еще на пять лет. Об этом 30 августа сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. С 2006 года более 14 миллионов россиян оформили права на свои дачи в упрощенном порядке. Учитывая важность такого формата для людей, парламентарии «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии». Теперь упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

«Дачная амнистия» помогает оформлять права на дома, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса, на земельных участках, на которые у дачников нет правоустанавливающих документов. В основном люди живут на таких домах еще с советских времен, но без оформления прав на землю они лишены возможности зарегистрировать дачные строения в собственность. Упрощенный порядок позволяет одновременно оформлять во владение и дома, и земельные участки, на которых они стоят. Этот механизм распространяется на дачи, построенные до 14 мая 1998 года, расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В прошлом году Госдума продлила «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Новый законопроект, по словам Павла Крашенинникова, продляет «амнистию» еще на пять лет до 1 марта 2031 года. Кроме того, единороссы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности.

- Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству, - рассказал Крашенинников. - Предлагается также, что люди, которые получили права от своих наследодателей, могли оформлять в любое время земельные участки. И эти права будут распространятся на любые виды разрешенного использования.

Новый механизм разработан по аналогии с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии», которая вступает в силу 1 сентября. «Гаражная амнистия» помогает оформлять права владения гаражами, построенными до 31 декабря 2004 года на государственных землях. Новые правила распространяются на капитальные гаражи и земельные участки под ними, а также боксы на землях гаражных кооперативов и товариществ. Чтобы зарегистрировать такой объект на себя, необходимо подать в органы местного самоуправления заявление и документы, подтверждающие право на нараж. «Гаражная амнистия» распространяется и на людей, получивших такой объект недвижимости в наследство или после переуступки. У хозяев появится возможность совершать сделки с гаражами, в том числе продавать, дарить или передавать их по наследству.

Проблема оформления гаражей и земельных участков под ними давно требовала решения: этот вопрос беспокоил и жителей страны, и региональные власти. В сентябре 2020 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поставил перед фракцией партии в Госдуме задачу разработать и принять соответствующий законопроект. Подготовленный единороссами проект «гаражной амнистии» был одобрен в 55 регионах. 16 декабря инициатива была внесена в Госдуму, и 23 марта закон был принят принят в третьем чтении.