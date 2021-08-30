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Политика30 августа 2021 13:18

Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии

Российский лидер предложил три кандидатуры
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии

Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на официальном сайте Кремля представил три кандидатуры на должны главы республики Северная Осетия - Алания.

«Президент в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ … внёс на рассмотрение Парламента Республики Северная Осетия - Алания следующих кандидатов для избрания на должность Главы Республики Северная Осетия – Алания», - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 30 августа.

Среди предложенных российским лидером кандидатов значится временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров, секретарь Общественной палаты Северной Осетии и по совместительству директор ООО «Завод строительных материалов» Эльбрус Бокоев, а также Елена Князева, депутат Парламента Республики Северная Осетия.