Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на официальном сайте Кремля представил три кандидатуры на должны главы республики Северная Осетия - Алания.

«Президент в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ … внёс на рассмотрение Парламента Республики Северная Осетия - Алания следующих кандидатов для избрания на должность Главы Республики Северная Осетия – Алания», - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 30 августа.

Среди предложенных российским лидером кандидатов значится временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров, секретарь Общественной палаты Северной Осетии и по совместительству директор ООО «Завод строительных материалов» Эльбрус Бокоев, а также Елена Князева, депутат Парламента Республики Северная Осетия.