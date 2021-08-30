Кремль: говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию рано

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию на сегодняшний день преждевременно. Такое заявление в понедельник, 30 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об изменении правил въезда мигрантов в РФ пока рано говорить. Никаких решений на этот счет не было. Существуют разные экспертные предложения соответствующих отраслей экономики, но решение не принималось», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, возможно ли ожидать изменения правил въезда мигрантов в Россию в связи с неоднократными обращениями представителей бизнеса, пресс-секретарь российского лидера заявил, «проблема мигрантов» является вопросом, который обсуждается в правительстве, но «это не совсем вопрос Кремля».

При этом Песков назвал данную проблему «весьма и весьма актуальной». «Это проблема не только для предприятий общепита, она актуальна для строителей, представителей других секторов экономики», - заявил он, добавив, что этот вопрос «непростой, с учетом сохраняющихся опасностей по распространению коронавируса», но правительство России «этим занимается».

Кроме того, представитель Кремля заявил, что конфликты, возникающие между мигрантами, пока не являются проблемой для России, а все подобные инциденты, выходящие за рамки закона, являются прерогативой правоохранительных органов.