Роскомнадзор внес сайт издания Readovka в реестр запрещенных в России

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России
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Заблокированный ранее сайт издания Readovka Роскомнадзор внес в реестр запрещенных в Российской Федерации. Об этом заявил главный редактор издания Алексей Костылев в понедельник, 30 августа.
«Да, подтверждаю. Блокировки оказалось недостаточно», - приводит ТАСС слова главреда, который уточнил, что внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов.
Костылев также сообщил, что издание собирается оспаривать принятое ранее решение о блокировке сайта и внесение его в реестр запрещенных.
Первоначально решение о блокировке сайта издания Readovka было принято судом в марте прошлого года.
Напомним, несколько дней назад, 20 августа, Министерство юстиции России внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь». В список также попали редакторы и журналисты изданий.