Роскомнадзор внес сайт издания Readovka в реестр запрещенных в России

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России Фото: REUTERS

Заблокированный ранее сайт издания Readovka Роскомнадзор внес в реестр запрещенных в Российской Федерации. Об этом заявил главный редактор издания Алексей Костылев в понедельник, 30 августа.

«Да, подтверждаю. Блокировки оказалось недостаточно», - приводит ТАСС слова главреда, который уточнил, что внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов.

Костылев также сообщил, что издание собирается оспаривать принятое ранее решение о блокировке сайта и внесение его в реестр запрещенных.

Первоначально решение о блокировке сайта издания Readovka было принято судом в марте прошлого года.

Напомним, несколько дней назад, 20 августа, Министерство юстиции России внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь». В список также попали редакторы и журналисты изданий.