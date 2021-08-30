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Общество30 августа 2021 13:49

Роскомнадзор внес сайт издания Readovka в реестр запрещенных в России

Издание будет оспаривать это решение
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России

Фото: REUTERS

Заблокированный ранее сайт издания Readovka Роскомнадзор внес в реестр запрещенных в Российской Федерации. Об этом заявил главный редактор издания Алексей Костылев в понедельник, 30 августа.

«Да, подтверждаю. Блокировки оказалось недостаточно», - приводит ТАСС слова главреда, который уточнил, что внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов.

Костылев также сообщил, что издание собирается оспаривать принятое ранее решение о блокировке сайта и внесение его в реестр запрещенных.

Первоначально решение о блокировке сайта издания Readovka было принято судом в марте прошлого года.

Напомним, несколько дней назад, 20 августа, Министерство юстиции России внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь». В список также попали редакторы и журналисты изданий.