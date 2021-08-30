ЕС не будет пересматривать санкционный список в отношении талибов* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не планирует пересматривать свой санкционный список в отношении членов движения «Талибан»*. О таком решении в понедельник, 30 августа, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Позиция ЕС в их отношении не изменится, пока мы не увидим изменения позиции «Талибана» в отношении соблюдения прав человека, в частности, прав женщин и меньшинств», - заявил дипломат.

Напомним, накануне Начало президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начало Парижем диалога с представителями радикального движения «Талибан»* не предопределяет их признания, указав на то, что такой диалог «необходим для осуществления эвакуации». Французский лидер также назвал условия официального признания движения. По его словам, в данном случае речь идет об отказе от контактов с боевиками, «уважении прав человека», а также «достоинства афганских женщин».

*Запрещенная в России террористическая организация.