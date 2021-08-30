Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве одной из лучших среди регионов РФ

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве одной из лучших среди российских регионов, отметив, что в городе еженедельно фиксируется падение заболеваемости COVID-19.

«В Москве ситуация (с заболеваемостью коронавирусом), пожалуй, одна из лучших среди регионов страны. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализации: они снизились до минимальных значений прошлых периодов», - заявил столичный мэр в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом градоначальник отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что проблема коронавируса исчезла совсем. Собянин напомнил, что впереди осенне-зимний период.

«Будем смотреть, как ситуация будет развиваться, и принимать необходимые меры», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 29 августа, Собянин заявил, что московские власти намерены провести учебный год в очном режиме, отметив, что на сегодняшний дань более 80 процентов педагогов и учителей в столице привились от коронавируса.