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Общество30 августа 2021 14:19

ФАС выдала предупреждение Apple в связи со способом оплаты в App Store

Компания должна устранить до 30 сентября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС выдала предупреждение Apple в связи со способом оплаты в App Store

ФАС выдала предупреждение Apple в связи со способом оплаты в App Store

Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple предупреждение на фоне запрета информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщили на сайте службы в понедельник, 30 августа.

«Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. В частности, навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара», - говорится в заилении ведомства.

Как уточняют в заявлении, Apple должна устранить ограничение возможности для разработчиков информировать пользователей App Store за месяц - до 30 сентября текущего года.

Напомним, ранее Госдума РФ попросила Минцифры проверить, соблюдает ли компания Apple нормы закона о предустановке российского софта на iPhone. Пользователи пожаловались на то, что испытывают трудности с установкой отечественных программ.