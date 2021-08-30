В «Матросской Тишине» выявили экстремистскую группу АУЕ* среди заключенных

В «Матросской Тишине» выявили экстремистскую группу АУЕ Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В СИЗО «Матросская Тишина» выявили экстремистскую группу АУЕ* (Арестантское уголовное единство*) из числа заключенных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Участники группировки мешают сотрудникам изолятора выполнять их служебные обязанности, отказываются выполнять требования администрации и нарушают порядок содержания под стражей. Кроме этого, они организуют доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО и собирают деньги на финансирование организации.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Напомним, 17 августа 2020 года Верховный суд внес АУЕ* в список экстремистских организаций. С того времени это движение официально запрещено в России. В Генпрокуратуре отметили, что АУЕ* представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Кроме того, организация активно вовлекает в свою деятельность подростков.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.