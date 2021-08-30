Депутат Николаев поддержал идею продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года

В Госдуме поддержали идею продлить дачную амнистию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал предложение о продлении дачной амнистии до весны 2031 года.

«Это решение постоянно продлевалось, и то, что сейчас сразу до 2031 года есть предложение, — очень хорошо», — цитирует депутат RT.

Политик отметил, что такие механизмы очень удобны для людей и пользуются спросом.

«На сегодняшний день, если говорить, что это 2031 год, люди могут спокойно, не торопясь, спланировать то, что они хотят сделать, зарегистрировать. Это здорово», — подытожил депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о том, что вместе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком они внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, передает телеканал «360».