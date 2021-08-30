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Политика30 августа 2021 15:41

Лавров назвал критику личности Сталина частью нападок на итоги Второй мировой войны

На встрече с ветеранами ВОВ глава МИД РФ выразил мнение, что атаки на историю России совершаются, чтобы политически ослабить страну
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров назвал критику Иосифа Сталина частью нападок на итоги Второй мировой войны

Сергей Лавров назвал критику Иосифа Сталина частью нападок на итоги Второй мировой войны

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что критика Иосифа Сталина является частью нападок на итоги Второй мировой войны.

На встрече с ветеранами ВОВ министр выразил мнение, что атаки на историю России совершаются, чтобы политически ослабить страну.

- Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

1 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом. В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания "действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов".