77% работников образовательных учреждений Москвы полностью привились от COVID-19

Власти Москвы сообщили, что 77% работников образовательных учреждений полностью привились от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 77% работников столичных образовательных учреждений полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции.

- Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привито 77% сотрудников образовательных организаций, — сказала она.

В столице нет дефицита специалистов в этой сфере, уточнила Ракова, отметив снижение уровня заболеваемости в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве одной из лучших среди российских регионов, отметив, что в городе еженедельно фиксируется падение заболеваемости COVID-19. При этом градоначальник отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что проблема коронавируса исчезла совсем. Собянин напомнил, что впереди осенне-зимний период.