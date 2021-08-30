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Здоровье30 августа 2021 15:53

77% работников образовательных учреждений Москвы полностью привились от COVID-19

Система образования столицы очень ответственно подошла к вопросу вакцинации, отметила заммэра Анастасия Ракова
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Москвы сообщили, что 77% работников образовательных учреждений полностью привились от COVID-19

Власти Москвы сообщили, что 77% работников образовательных учреждений полностью привились от COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 77% работников столичных образовательных учреждений полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции.

- Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привито 77% сотрудников образовательных организаций, — сказала она.

В столице нет дефицита специалистов в этой сфере, уточнила Ракова, отметив снижение уровня заболеваемости в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве одной из лучших среди российских регионов, отметив, что в городе еженедельно фиксируется падение заболеваемости COVID-19. При этом градоначальник отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что проблема коронавируса исчезла совсем. Собянин напомнил, что впереди осенне-зимний период.