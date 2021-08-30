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Общество30 августа 2021 16:03

10 тысяч человек эвакуировали из-за пожара на парковке бизнес-центра в Москве

Возгорание произошло на минус четвертом этаже
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара на парковке бизнес-центра в Москве

Десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара на парковке бизнес-центра в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

На подземной парковке бизнес-центра "Президент Плаза" в Москве произошел пожар. Из-за возгорания эвакуировали десять тысяч человек.

- В БЦ "Президент плаза" на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло возгорание на подземной парковке на минус 4-м этаже, 10 тыс. человек покинули здание в целях безопасности, — цитирует свой источник в экстренных службах ТАСС.

В начале 2021 года эвакуировали жильцов общежития МАИ в Северном Тушино. Оказалось, что пожар начался в одной из комнат на десятом этаже. Пламя быстро распространилось до коридора. По оценкам пожарных, огнем было охвачено примерно 50 квадратных метров. Пламя заблокировало на этаже трех человек. К счастью на этаж вовремя забежала пожарная команда и помогла им выбраться. Двое студентов надышщались угарным газом: им потребовалась помощь врачей.