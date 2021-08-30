В Москве детям не нужно будет сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

Детей с признаками ОРВИ не будут допускать к занятиям Фото: Мария СОЛЕЕВА

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, на каких условиях дети смогут пойти в школы 1 сентября. Она отметила, что ПЦР-тесты им проходить не придется.

С другой стороны, подчеркнула Анастасия Ракова, детей с признаками ОРВИ не будут допускать к занятиям - ни в школах, ни в техникумах, ни в детских садах. Также образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом, пишет ТАСС.

“Информация о контактных лицах автоматически поступают в школы”, - предупредила Ракова.

Как ранее писал сайт kp.ru, для вакцинации детей от коронавируса в России пока нет оснований. Однако испытания вакцины "Спутник V" на подростках уже начались - они стартовали в июле 2021 года. Исследование включает в себя медобследование и ПЦР-тестирование добровольцев - им будут применять ту же вакцину "Спутник V", что и взрослым, но в меньшей дозировке