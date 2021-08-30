Лавров описал поговоркой про калашный ряд политику Запада в Афганистане

Сергей Лавров описал поговоркой политику Запада в Афганистане Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров описал поговоркой политику западных стран в Афганистане.

- В Афганистане 20 лет они с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там еще что-то есть про калашный ряд, — сказал министр на встрече с волгоградцами.

Также, по мнению главы МИД РФ, провалом закончились попытки "демократизировать" Ирак и Ливию. Лавров отметил, что российские власти "подобным не занимаются".

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия была готова поддержать соглашение между Соединенными Штатами и движением "Талибан"* по Афганистану, и разочарована тем, что эти договоренности провалились. Лавров отметил, что Москва осуждает теракты, произошедшие накануне в Кабуле. В это связи Россия считает необходимым ускорить оказание помощи жителям Афганистана с целью создания переходного правительства, сообщил глава российского МИД.

*Запрещенная в России террористическая организация