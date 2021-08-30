Журналист из Донбасса прокомментировал фильм «Солнцепек»

Журналист из Донбасса оценил фильм «Солнцепек». Фото: Солнцепек/Вконтакте

Фильм «Солнцепек» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума оценили на Донбассе. Действие картины происходит на стыке войны и мира в Луганске 2014 года, когда украинские власти объявляют так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. Главными героями становится семья Новожиловых, которые пытаются сбежать за границу до начала боевых действий, но сделать этого не успевают.

Корреспондент «Донецкого агентства новостей» вспоминает, как на самом деле обстояли дела в Донбассе семь лет назад, и отмечает, что главной мыслью картины становится тема милосердия на войне. Когда глава семьи Новожиловых, который прошел Афганскую войну, решает больше никогда не возвращаться к военным действиям, а вместо этого идет работать на «скорой».

«На войне тема милосердия встает особенно остро. Человек в белом халате обеими сторонами конфликта воспринимается как предпоследняя инстанция на пути в небытие. Но, к сожалению, в 2014-м это продолжалось недолго. Уже в июне медицинский автомобиль Добровольческого медотряда ДНР был захвачен боевиками одного из националистических батальонов», — цитирует воспоминания участника тех событий ФАН.

Напомним, ранее украинские СМИ набросились с критикой на драму «Солнцепек», больше всего их возмутило, что картина снималась в Симферополе.