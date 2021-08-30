В Госдуме не поддержали предложение о переносе на год реформы по утилизации отходов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов выступил против переноса реформы по утилизации товаров и упаковки с 2022-го на 2024 год. Он отметил, чо подобный шаг почти никому не выгоден.

Парламентарий напоминает, что есть поручение президента «загрязнитель платит» - этот принцип включает в себя самую расширенную ответственность производителей.

По словам депутата, не стоит ждать, когда президент еще раз обратит на это внимание и призовет начать реформу. Нужно запускать ее уже сейчас, тем более в стране назрела необходимость в ней.

Никакие реальных аргументов в пользу переноса сроков депутат не увидел. Что касается производителей, то им это нововведение невыгодно, поэтому звучат слова против.

- Откладывание расширенной ответственности производителя невыгодно вообще никому, кроме всех, кто нас заваливает мусором, - рассуждает собеседник Life.ru.

Владимир Бурматов отметил, что в России покупатель платит за все стадии производства и переработки товаров и их упаковки. Это выгодно производителю и поэтому он выступает против ужесточений.

- Конечно, они будут всегда говорить, что они не готовы, но при этом зарабатывать сверхприбыли… Я считаю, что мы должны исполнять поручения президента. Уже есть принятая правительством и Думой концепция этой расширенной ответственности производителя. Я пока не слышал ни одного аргумента, почему надо откладывать, - заключил парламентарий.