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Политика30 августа 2021 16:36

Сенатор Джабаров: Американцы плюют на законы других стран

Сказка о верховенстве американского закона давно всем надоела, считает политик
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сенатор Владимир Джабаров заявил, что американцы плюют на законы других стран

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что американцы плюют на законы других стран

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что американские власти неуважительно относятся к законам других стран.

Так он ответил на вопрос о принципе Соединенных Штатов, согласно которому невиновный по американским законам человек не может быть обвинен другими странами.

- Я думаю, что эта сказка уже давно всем надоела. Лично я в нее не верю. Я знаю, что американцы плюют на законы других стран, простите за грубое слово. Они считают, что национальные законы США превыше всего. И поэтому они готовы преследовать любого гражданина любой страны на любой территории. И, в том числе, пользуясь позицией силы, вылавливают, грубо говоря, людей, которые, по их мнению, в чем-то виновны, и переправляют в Соединенные Штаты Америки, — сказал сенатор kp.ru.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что власти России могут ответить зеркальными мерами в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов. Сенатор считает, что России необходимо ограничить доступ к американской дипломатической собственности на территории РФ по аналогии с ситуацией в Штатах.