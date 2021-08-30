Сенатор Джабаров: Американцы плюют на законы других стран

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что американцы плюют на законы других стран

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что американские власти неуважительно относятся к законам других стран.

Так он ответил на вопрос о принципе Соединенных Штатов, согласно которому невиновный по американским законам человек не может быть обвинен другими странами.

- Я думаю, что эта сказка уже давно всем надоела. Лично я в нее не верю. Я знаю, что американцы плюют на законы других стран, простите за грубое слово. Они считают, что национальные законы США превыше всего. И поэтому они готовы преследовать любого гражданина любой страны на любой территории. И, в том числе, пользуясь позицией силы, вылавливают, грубо говоря, людей, которые, по их мнению, в чем-то виновны, и переправляют в Соединенные Штаты Америки, — сказал сенатор kp.ru.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что власти России могут ответить зеркальными мерами в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов. Сенатор считает, что России необходимо ограничить доступ к американской дипломатической собственности на территории РФ по аналогии с ситуацией в Штатах.