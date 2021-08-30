Британские ученые заметили, что симптомы коронавируса сильно изменились за год

В основу исследования легли 5 миллионов результатов ПЦР-тестов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Великобритании проанализировали результаты массового ПЦР-тестирования, проведенного в стране в 2020-2021 годах. Исследователи пришли к выводу, что за это время основные симптомы коронавируса сильно изменились.

В основу исследования легли 5 миллионов результатов ПЦР-тестов. Они показали, что с апреля по декабрь 2020 года пациенты в основном жаловались на боли в горле, лихорадку, кашель, потерю вкуса и обоняния. Это был период, когда в Великобритании был наиболее распространен альфа-штамм вируса, сообщает сайт неопубликованных медицинских изданий medRxiv.

После мая 2021 года доминировать стал дельта-штамм. К основным симптомам добавились жалобы на головную боль, боль в мышцах, слабость, повышенную утомляемость.

Авторы исследования также отметили, что набор и сила проявления симптомов зависят от вирусной нагрузки и статуса вакцинирования. Например, после первой дозы прививки вероятность получить какой-то неприятный симптом коронавируса сильно уменьшается.

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