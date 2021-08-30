ИГ* взяло на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту в Кабуле 30 августа 2021 года

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту в Кабуле в понедельник Фото: REUTERS

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта в понедельник, 30 августа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление террористов.

Сообщается, что боевики выпустили шесть ракет.

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что по меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта афганской столицы. Согласно приведенным данным, несколько ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США. Источник издания также сообщил, что жертв со стороны США нет, однако, как он сообщил, все может измениться. Чуть позже появилась информация, что одна из выпущенных ракет упала на территории аэропорта.

*Запрещенная в России террористическая организация