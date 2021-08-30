Аналитик прокомментировал заключение газового контракта между Россией и Венгрией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заключение нового газового контракта между Россией и Венгрией.

Стороны подписали соглашение о поставках газа. В документе сохранены сроки и объемы, которые имеются в текущий момент.

- Другой вопрос, каковы ценовые параметры. В этом плане венгры старались затянуть до последнего подписание соглашения, и это не сыграло им на руку, - отметил Юшков в беседе с RT.

Он напомнил, что Венгрия могла подписать долгосрочный контракт еще в прошлом году, тогда бы все было на более выгодных условиях, но иностранные партнеры оттягивали данный момент.

Когда цены на газ в Европе за 1 тысячу кубов составляли менее 100 долларов, документы не были подписаны. А теперь тарифы выросли и ситуация поменялась, что на руку российской стороне.

Новое соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 млрд кубометров природного газа в Венгрию, сообщает газета "Известия".