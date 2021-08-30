Иностранных студентов будут вакцинировать за счет внебюджетных средств

Вузы уже получили от Минобрнауки соответствующие рекомендации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах, будет проводиться за счет внебюджетных средств. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

Как отметил Кучеренко, вузы уже получили от Минобрнауки соответствующие рекомендации.

“В настоящее время мы рекомендовали вузам осуществить вакцинацию за счет своих внебюджетных средств иностранных студентов”, - приводит слова замминистра РИА Новости.

Стоит отметить, что, согласно данным Министерства науки и высшего образования, в России в конце декабря 2020 года училось около 315 тысяч иностранных студентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что для вакцинации детей от коронавируса пока нет оснований. Испытания воздействия прививки на несовершеннолетних пока находятся в активной стадии и не завершены.