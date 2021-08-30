Трудовым мигрантам упростят процесс получения СНИЛС с 2022 года

В России упростят процесс получения СНИЛС трудовыми мигрантами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России упростят процесс получения СНИЛС трудовыми мигрантами. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве РФ.

Документ был разработан в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве РФ. В тексте сообщения указано, что благодаря программному обеспечению, созданному Минцифры, часть процедур, необходимых для легальной работы в России, будет осуществлена еще до въезда в страну.

- Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС сразу после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства, — говорится в сообщении.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию на сегодняшний день преждевременно. Комментируя вопрос о том, возможно ли ожидать изменения правил въезда мигрантов в Россию в связи с неоднократными обращениями представителей бизнеса, пресс-секретарь российского лидера заявил, "проблема мигрантов" является вопросом, который обсуждается в правительстве, но "это не совсем вопрос Кремля". При этом Песков назвал данную проблему "весьма и весьма актуальной".