Представители турбизнеса назвали направления, куда россияне хотят отправиться на отдых в сентябре

Названы заграничные направления, куда россияне хотят отправиться на отдых в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью самым популярным местом отдыха у россиян становится Турция. На долю этой страны приходится 24% бронирований от общего объема. С приходом осени погода на курорте становится мягче, изнуряющий зной отступает и это обуславливает высокую популярность направления у туристов.

Средний чек тура на отдых в этот период составит 30–50 тыс. рублей на человека, но при желании можно найти варианты по 11 тысяч рублей.

- Кстати, самая выгодная по цене дата для заезда — 1 сентября, многие стараются не пропускать линейки в школе и поэтому дата заезда в первый день осени считается самой оптимальной для тех, кто хочет сэкономить, - рассказал «Известиям» представители туроператора Tui.

На втором месте по популярности находится Греция. Билеты в эту страну обойдутся в 26 928 рублей. В общем объеме бронирований на нее приходится всего 6%, но в сравнении с августом показатель вырос на 71%.

На третьем месте в топе спроса на авиабилеты на курорты оказался Кипр. Самый дешевый вариант недельного размещения в этой не самой дешевой стране — 28,3 тыс. рублей в двухзвездочном отеле с континентальными завтраками.

Отправиться на отдых в Черногорию, Хорватию, Грузию, Болгарию и ОАЭ будет стоить от 27 до 32 тыс. рублей. А полететь на Мальдивы – от 70 до 140 тысяч рублей.

Тем временем, на российских курортах могут появиться системы «все включено». Их планируют опробовать уже в 2022 году, сообщает 5-tv.ru.