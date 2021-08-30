130 тонн сыра продали на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в подмосковной Истре Фото: Предоставлено организаторами

С 26 по 29 августа в подмосковной Истре проходил традиционный гастрономический фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!». В этом году он собрал рекордное число гостей и производителей. За четыре дня ярмарку посетили более 200 тысяч человек.

Фестиваль стал самым масштабным за шесть лет своей истории. На него съехались более 400 фермерских хозяйств из 54 регионов страны. На прилавках можно было найти самые разные продукты: 500 сортов сыра, фермерские колбасы, свежий хлеб, молочные продукты, мед, чай, сладости и вино.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Фото: Предоставлено организаторами

Ярмарка стала рекордной не только по числу посетителей, но и по объему продаж. Фермерские хозяйства продали 130 тонн сыра, 28 тонн мяса, 11 тонн меда и 15,5 тысяч бутылок вина.

Такие результаты очень важны для маленьких производств, которые испытывают большие трудности в пандемию.

- Мы были приятно удивлены, можно даже сказать, шокированы посещаемостью фестиваля в этом году. Было видно, что все очень соскучились по большим фестивалям и праздникам. Их не хватает в пандемию не только нам, фермерам, но и всем россиянам, - рассказывает основатель Истринской сыроварни, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Фото: Предоставлено организаторами

Кроме самой ярмарки, на фестивале прошел конкурс «Лучший сыр России 2021». В нем приняли участие около 200 сыроварен, которые представили на суд жюри 941 образец сыра. В итоге победу одержал козий мягкий сыр «Валансе» от сыроварни ТМ «Митина дача» из Костромской области.