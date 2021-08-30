Биолог объяснил, почему не обязательно создавать вакцины под новые типы коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов объяснил, почему не обязательно создавать новые типы вакцин под разные штаммы коронавируса.

Он уверен, что существующих вакцин вполне достаточно, чтобы оказать влияние на болезнь, но для этого нужно чтобы было вакцинировано как можно больше людей.

Северинов ссылается на пример Великобритании и Израиля. Уровень вакцинации в этих странах максимально высокий и также как в России там чаще всего болеют штаммом «дельта».

Но статистика показывает, что в России в течении месяца выявляется 20-25 зараженных, умирает порядка 800 человек. В Великобритании при 40-50 тысячах зараженных летальный исход наступает только в 100 случаях.

- Есть одна существенная разница – в России вакцинировано 25% населения, а в Великобритании – 70%. Так что существующих вакцин более чем достаточно для того, чтобы спасать жизни, — заключил биолог в беседе с NEWS.ru.

Ранее в России начали корректировать существующую вакцину от коронавируса под штамм "дельта", который оказался агрессивнее своих предшественников.