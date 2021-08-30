Эстония отказалась выдавать въездную визу российскому дипломату

МИД Эстонии отказался выдавать въездную визу российскому дипломату Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Эстонии не выдаст въездную визу российскому дипломату. В ведомстве уточнили, что это ответная мера на высылку эстонского дипломата из РФ.

В МИД страны отметили, что в дипломатии принято отвечать высылкой на высылку.

- В данном случае министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ России с поличным задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении секретных материалов от россиянина. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ добавили, что подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом и носят явный недружественный характер к России. На следующий день эстонского дипломата объявили персоной нон-грата.