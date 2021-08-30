Польский политик обвинил Россию в наплыве мигрантов и назвал это "Северным потоком - 3"

Экс-замминистра обороны Польши заявил о существовании "Северного потока — 3" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Россия планирует запустить "Северный поток — 3".

- Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <…> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3", — цитирует его слова Do Rzeczy.

Шереметьев уточнил, что под третьим "потоком" имеет ввиду наплыв мигрантов в Польшу, который якобы организован Россией, чтобы нанести ущерб стране. При этом бывший заместитель министра обороны не уточнил, как именно Москва связана с этим.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Белоруссии спровоцировали ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами. Такое мнение он озвучил в эфире польского телеканала TVN24. По мнению дипломата, происходящее - политическая операция президента республики Беларусь Александра Лукашенко. По мнению Пшидача, мигрантов используют для политического давления на Польшу.