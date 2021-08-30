Власти Китая разрешили школьникам проводить в онлайн-играх три часа в неделю

Школьникам Китая запретили проводить в онлайн-играх больше трех часов в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное управление по делам прессы и печати КНР запретило несовершеннолетним проводит больше трех часов в неделю в онлайн-играх. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Теперь компании-операторы игровых платформ получили право предоставлять несовершеннолетним китайцам доступ к онлайн-играм только три дня в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье, а также в другие официальные выходные дни. При этом игровая сессия должна проходить только с 20:00 до 21:00 по местному времени.

Согласно задумке китайских властей, это поможет здоровому развитию молодого поколения.

Ранее появилась информация, что китайских школьников и студентов будут обучать идеям Си Цзиньпина. Речь идет о включении в образовательную программу "Мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эре". Так, учащимся будут прививать любовь к родине, формировать политические суждения, а также обучать теоретическому мышлению.