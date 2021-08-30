Пентагон заявил об угрозе новых терактов в Кабуле

В Пентагоне заявили о "реальной" угрозе новых терактов в Кабуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что военные Соединенных Штатов готовятся к возможным терактам в Кабуле перед завершением эвакуации из Афганистана. Он отметил, что такая угроза "реальна и активна".

- Мы действуем, исходя из того, что мы должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам. Угроза все еще реальна, активна и во многих случаях она конкретна. И мы воспринимаем ее очень серьезно и будем воспринимать таким образом до самого конца, — заявил Кирби во время пресс-конференции.

Напомним, по меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта афганской столицы. Согласно приведенным данным, несколько ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США. Источник издания также сообщил, что жертв со стороны США нет, однако, как он сообщил, все может измениться. Чуть позже появилась информация, что одна из выпущенных ракет упала на территории аэропорта. Ответственность за удары взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация