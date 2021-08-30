Конгрессмены США предложили выделить деньги на укрепление безопасности Украины

В США предложили выделить деньги на укрепление безопасности Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки предложила выделить 275 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины. Об этом следует из проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год.

В частности, в проекте бюджета, который подготовил комитет сената по вооруженным силам, предлагается ном комитетом сената по вооруженным силам, содержится предложение "выделить 275 миллионов долларов Инициативе содействия безопасности Украине для поддержки и помощи украинским вооруженным силам".

В марте 2021 года появилась информация, что Соединенные Штаты готовы выделить Украине обещанные 150 миллионов долларов из тех 250 миллионов, которые ранее в рамках оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год одобрил американский конгресс. Однако Киев получит деньги только после того, как Вашингтон убедится в том, что Киев добился прогресса по военным реформам.