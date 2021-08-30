Порошенко посоветовал Зеленскому воздержаться от повышенных тонов на переговорах с Байденом

Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому воздержаться от повышенных тонов на переговорах с Джо Байденом Фото: REUTERS

Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому воздержаться от повышенных тонов на грядущих переговорах с президентом США Джо Байденом.

- Первое, и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?" — написал Порошенко у себя в Telegram.

Также, по мнению бывшего президента Украины, Зеленский должен подтвердить настрой Киева на дальнейшее развитие союзничества с Вашингтоном.

Ранее Белый дом снова перенес так ожидаемую в Киеве встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры лидеров двух стран состоятся 1 сентября. Источник в офисе президента Украины объяснил такое решение американской стороны тем, что 31 августа – последний день эвакуации граждан Соединенных Штатов из Афганистана. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что президенты будут обсуждать три блока вопросов: политический, экономический и проблемы безопасности.