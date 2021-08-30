Умер Всеволод Овчинников, советский журналист-международник. Фото: СЫСОЕВ Григорий/ТАСС

В возрасте 94 лет умер советский журналист-международник Всеволод Овчинников. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на родных умершего.

Журналист умер в понедельник, 30 августа. Место и дата похорон Овчинникова пока не называется.

- Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста, — говорится в материале "Российской газеты".

Всеволод Овчинников родился в 1926 году в Ленинграде. На протяжении почти сорока лет был корреспондентом и политическим обозревателем газеты "Правда", затем обозревателем "Российской газеты". Кроме того, он был собственным корреспондентом в Китае и Японии, а также одним из ведущих программы "Международная панорама".

В начале мая 2021 года умер петербургский спортивный журналист Леонид Генусов, который долгие годы комментировал игры футбольного клуба "Зенит" и вел тематические передачи на городском телевидении. По предварительным данным, причиной смерти известного журналиста и телеведущего стала внезапная остановка сердца. Леониду Генусову было 62 года.