Силы сопротивления отбили атаку талибов* на аванпост в Панджшере

В Панджшере силы сопротивления отбили атаку "Талибана"* на аванпост Фото: REUTERS

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер отбили атаку боевиков радикального движения "Талибан"* на аванпост в западной части региона.

- Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов* есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная, — цитирует свой источник ТАСС.

Ранее лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд-младший опроверг сообщения издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам движения "Талибан"* Панджшер. Источники из ближайшего окружения лидера афганского сопротивления сообщали, что подобные планы даже не обсуждались и Панджшер, который остается единственной во всем Афганистане территорий не подконтрольной талибам*, будет отстаиваться до последнего.

*Запрещенная в России террористическая организация