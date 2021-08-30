Пандемия коронавируса снизила рождаемость в странах юга Европы

Пандемия COVID-19 снизила рождаемость в странах юга Европы на 6-9% Фото: REUTERS

Европейские и американские демографы выяснили, что пандемия коронавирусной инфекции снизила уровень рождаемости в странах юга Европы на 6-9 процентов. Итоги исследования были опубликовано в журнале PNAS.

- Мы проследили за тем, как менялся показатель рождаемости в большом наборе развитых стран, в том числе в США и во многих государствах Европы. Эти наблюдения показали, что рождаемость снизилась значительно сильнее прогнозируемых значений сразу в семи государствах, что в особенности было характерно для стран юга Европы, — гласит текст исследования.

Так, в Италии рождаемость упала на 9,1 процента, в Испании - на 8,4 процента, в Португалии - на 6,6 процента. При этом на севере Европы показатель вырос. Специалисты объяснили это меньшим масштабом пандемии.

Напомним, к октябрю 2020 года в России, по данным Росстата, выросла рождаемость. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 74 регионах. Сообщалось, что наибольший рост рождаемости зафиксирован в Краснодарском крае, здесь родилось на 899 малышей больше, чем городом ранее. В тройке оказались также Новосибирская область (868 новорожденных) и Дагестан (683 малыша). Всего в России за первые десять месяцев 2020 года родилось на девять тысяч малышей больше, чем за тот же период 2019 года.