Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по резолюции по Афганистану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия приняла решение воздержаться при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. Это связано с тем, что ее авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

- Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану...Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей, - сказал Небензя.

В частности он отметил, что это связано с нежеланием "признавать очевидное и стремлением делить террористов на своих и чужих".

Постпред добавил, что Россия выступала с предложением отразить в проекте негативный эффект заморозки финансовых активов и вывоза важных для экономики специалистов.

Напомним, 30 августа СБ ООН принял резолюцию Британии, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев с захваченной территории Афганистана. Данную резолюцию поддержали 13 государств, Россия и Китай воздержались.

*Запрещенная в России террористическая организация