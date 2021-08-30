Белый дом объяснил, почему Байден смотрел на часы во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат
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Американский президент Джо Байден во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат отвлекался на свои наручные часы. Трансляцию с траурного мероприятия вел телеканал FoxNews.
Многие зрители после увиденного сочли, что глава государства проявил неуважение. Вместе с Байденом там присутствовали его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Минобороны Ллойд Остин, а также генералы и другие чиновники.
По словам Псаки, у президента была возможность встретить членов семей погибших, и президент намерен оставаться на связи с семьями.
Напомним, накануне военно-транспортный самолет доставил 13 гробов на авиабазу Довер в штате Делавэр.