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В мире30 августа 2021 23:38

Белый дом объяснил, почему Байден смотрел на часы во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат

Поведение американского лидера оскорбило граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Белый дом объяснил, почему Байден смотрел на часы во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат

Белый дом объяснил, почему Байден смотрел на часы во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат отвлекался на свои наручные часы. Трансляцию с траурного мероприятия вел телеканал FoxNews.

Многие зрители после увиденного сочли, что глава государства проявил неуважение. Вместе с Байденом там присутствовали его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Минобороны Ллойд Остин, а также генералы и другие чиновники.

По словам Псаки, у президента была возможность встретить членов семей погибших, и президент намерен оставаться на связи с семьями.

Напомним, накануне военно-транспортный самолет доставил 13 гробов на авиабазу Довер в штате Делавэр.

Байден смотрел на часы во время встречи с семьями погибших в Кабуле солдат