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Общество31 августа 2021 0:46

В МЧС предупредили о грозах и сильном ветре в Москве 31 августа 2021 года

Автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев
Источник:kp.ru
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В ночь на 31 августа 2021 года в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, в столице и области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, порывы которого будут достигать до 14 метров в секунду.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет до 09:00 часов утра 31 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем и порывистый ветер, - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС по Москве.

В ведомстве рекомендовали автовладельцам парковать машины вдали от деревьев, а также снизить скорость движения на дорогах и избегать внезапных маневров на дороге.