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В мире31 августа 2021 2:05

ЕС исключил США из списка стран, разрешенных для необязательных поездок в пандемию COVID-19

Кроме США из списка исключили Израиль, Ливан и Черногорию
Источник:kp.ru
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Европейский союз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и самопровозглашенное Косово из списка стран и территорий, куда были разрешены необязательные поездки. Об говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что исключение из данного списка носит временный характер

- Необязательные поездки (все виды туризма) в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям, - говорится в сообщении Совета.

Однако в документе подчеркивается, что страны имеют право по своему усмотрению снимать ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей.