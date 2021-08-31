ЕС исключил США из списка стран, разрешенных для необязательных поездок в пандемию COVID-19

Европейский союз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и самопровозглашенное Косово из списка стран и территорий, куда были разрешены необязательные поездки. Об говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что исключение из данного списка носит временный характер

- Необязательные поездки (все виды туризма) в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям, - говорится в сообщении Совета.

Однако в документе подчеркивается, что страны имеют право по своему усмотрению снимать ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей.