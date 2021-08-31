Ученые проследили, как изменились симптомы коронавируса за время пандемии

Группа британских ученых провела исследования и выяснила, как симптомы коронавируса менялись за время пандемии. Об этом говорится в материале на сайте medrxiv.org.

Эксперты изучили данные почти 28 тысяч человек в Великобритании, ПЦР-тест которых на covid-19 дал положительный результат в период с 26 апреля 2020 года до 7 августа 2021 года.

Выяснилось, что какие-либо симптомы болезни проявились только 48% случаях. Группа сравнения включала 457 тысяч человек, которые сдали в общей сложности 3,8 миллиона отрицательных тестов на ковид нового типа. Из этой группы симптомы проявились в 3% случаях.

Также известно, что в начале 2021 года пациенты чаще жаловались на потерю обоняния и вкуса, а уже в мае текущего года - на головную боль и повышенную температуру тела.