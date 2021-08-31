Арестович допустил наступление Киева на Донбасс при "экстраординарных условиях" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что для наступления Киева в Донбассе должны сложиться "экстраординарные условия".

По его словам, в частности, такое допустимо, если на украинскую сторону нападут.

- Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что... преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем, - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24. - Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление.