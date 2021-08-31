Роспотребнадзор: Прививаться двумя разными вакцинами от коронавируса можно, но с интервалом не меньше месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе "Антиковид" на Радио "Комсомольская правда" замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о том, можно ли людям прививаться двумя разными вакцинами от коронавируса.

По мнению эксперта, выбирать для прививки разные вакцины от коронавируса допустима, но между временим их введения необходимо будет сохранить интервал.

- Рекомендуется интервал не меньше одного месяца после введения последней дозы вакцины. Сейчас мы предлагаем такой график для вакцинации, например, от гриппа. ... Детей могут прививать либо одновременно несколькими моновакцинами или поливалентной вакциной, либо прививки ставят с интервалом в месяц, - объяснила Пшеничная.

По словам доктора, благодаря такому методу получается не отвлекать иммунную систему - когда она только сосредоточилась на выработке антител против одной инфекции, не придется переключаться на формирование антител в отношении другой.

Что касается вакцин от гриппа и ковида, то в один день прививаться обеими нельзя. Либо сначала нужно вакцинироваться от коронавируса в два этапа, и через месяц после введения второго компонента делать прививку от гриппа. Другой вариант - если ваш срок вакцинации от коронавируса еще не подошел (например переболели covid-19), то можно провакцинироваться от гриппа. И только минимум через месяц можно будет пройти курс вакцинации от ковида.

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