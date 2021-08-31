Генконструктор Соловьев: В 2027 году Россия может приступить к сборке новой космической станции

Конструкция новой российской космической станции может начаться уже в 2027 году. однако пока в течение двух лет Россия намерена продолжать эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

- Сейчас создается ракета-носитель "Ангара", .... с ее помощью мы сможем запустить новые модули году этак в 2027 году, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный, - сказал Соловьев "РИА Новости".