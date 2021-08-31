Последние новости на утро 31 августа 2021: США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 31 августа 2021 года.

Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что войска США завершили эвакуацию с территории Афганистана, сейчас войска выведены, а 20-летняя миссия в республике официально завершена. После того, как американский военные покинули аэропорт Кабула, талибы* начали праздновать это событие выстрелами в воздух. Президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет продлевать эвакуацию людей из Афганистана. Такое решение он принял по рекомендациям американских военных.

Специалисты Южно-Африканской Республики выявили на территории страны новый штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что данный вид covid-19 имеет повышенную степень мутации, что может сказаться на повышенной агрессивности и более высокой устойчивости к вакцинам.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры должны состоятся 1 сентября. Зеленский надеется, что эта встреча будет содержательной.

Новые штаммы коронавируса наступают. Нужно ли срочно менять состав вакцин и можно ли прививаться разными вакцинами одному человеку, рассказала эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Российский рубль никак не определится - вверх или вниз. О том, что будет с курсом нашей валюты осенью 2021 года и какие на ней скажутся три фактора, рассказывает в эксклюзивном материале kp.ru.

Генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев предполагает, что в 2027 году Россия может начать собирать конструкцию новой российской космической станции.

Группа британских ученых провела исследования и выяснила, как симптомы коронавируса менялись за время пандемии. Так, в начале этого года пациенты чаще жаловались на потерю обоняния и вкуса, а уже в мае - на головную боль и температуру.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что если объединить Владивосток с городом Артемом и построить там новый город-спутник, а также привлечь в эту агломерацию еще порядка 300 тысяч человек, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

*Запрещенная в России террористическая организация