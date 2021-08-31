Лихорадку денге назвали возможной причиной гибели 70 человек в Индии Фото: REUTERS

Смерть 70 человек в Индии могла быть вызвана лихорадкой денге, рассказал заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад.

«Симптомы заболевании – лихорадка денге», – передает слова Прасада индийский телеканал Mirror Now.

Как отметил замсекретаря штата, причина вспышки смертельных случаев расследуется. Власти Уттар-Прадеша оповестили государственные органы здравоохранения о том, что массовая гибель людей могла быть связана с лихорадкой денге.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатха сообщил, что первый случай заболевания был зафиксирован 18 августа 2021, передает телеканал India TV. Власти штата решили отменить обучение в школах с 1 по 8 классы до 6 сентября 2021.

Как писал сайт kp.ru, в Индийском штате Уттар-Прадеш сообщили о гибели 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки, при этом 40 погибших – дети. Отмечалось, что 12 человек скончались сутки.