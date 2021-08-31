На Украине рассказали о «домашнем задании» для Зеленского от Байдена Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским даст ему очередное «домашнее задание», заключающееся в борьбе с коррупцией и олиграхией, заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Прежде всего, имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он – это маркер», – сообщил политолог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Золотарев считает, что Байден будет требовать от Зеленского реформ судебной системы и Службы безопасности Украины.

Напомним, встречу двух лидеров перенесли с 31 августа на 1 сентября 2021.

Как писал сайт kp.ru, изначально встреча Байдена с Зеленским в Вашингтоне была запланирована на 30 августа, но потом ее перенесли на 31 августа 2021. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что президенты будут обсуждать три блока вопросов: политический, экономический и проблемы безопасности. В Киеве также заявляли, что Зеленский на встрече с Байденом должен потребовать для Украины статус «особого» союзника США вне НАТО.