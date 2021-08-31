В Раде заявили, что закон об образовании дискриминирует граждан по языковому признаку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закон о среднем образовании Украины дискриминирует граждан по языковому признаку, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев.

«Украинский народ стремится жить в мире, взаимопонимании и согласии, поэтому дискриминационная политика власти, направленная на усиление напряженности в обществе, обречена на провал, – приводятся слова депутата на сайте ОПЗЖ.

В сообщении отмечается, что Папиев отстоял право учащихся Черновицкой общеобразовательной школы I-III ступеней №4 на изучение русского языка как второго иностранного. Как заявил парламентарий, закон «О полном общем среднем образовании» нарушает несколько статей конституции Украины.

Напомним, в 2019 году экс-президент республики Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает использование только украинского языка почти во всех сферах жизни.

Как писал сайт kp.ru, 1 июля 2021 Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские.